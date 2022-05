Governo: Conte, 'non puntiamo a metterlo difficoltà, noi responsabili' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Non siamo qui per creare difficoltà al Governo, altrimenti non lo avremmo fatto partire con il nostro consenso, con un nostro atto di responsabilità. Non è certo un nostro obiettivo metterlo in difficoltà. Leggo alcuni commenti ingenerosi, sento parlare di fibrillazioni, di logoramento... Ma noi ce lo ricordiamo cosa significa logoramento? Quando mi hanno fatto cadere? Quando chiedevano di inserire nel Pnrr cose impossibili come lo Stretto di Messina o il Mes ogni giorno, che sembrava indispensabile per andare avanti. Il M5S porta semplicemente avanti le sue idee, le sue battaglie". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo all'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Non siamo qui per creareal, altrimenti non lo avremmo fatto partire con il nostro consenso, con un nostro atto dità. Non è certo un nostro obiettivoin. Leggo alcuni commenti ingenerosi, sento parlare di fibrillazioni, di logoramento... Ma noi ce lo ricordiamo cosa significa logoramento? Quando mi hanno fatto cadere? Quando chiedevano di inserire nel Pnrr cose impossibili come lo Stretto di Messina o il Mes ogni giorno, che sembrava indispensabile per andare avanti. Il M5S porta semplicemente avanti le sue idee, le sue battaglie". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, intervenendo all'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos.

Advertising

TeresaBellanova : Conte dice che si è formata una nuova maggioranza e che ne prende atto. Il punto di domanda è: quindi ora l’avvoca… - fattoquotidiano : Meloni attacca Conte: “Fai sul serio? Ritira Di Maio dal governo”. Lui: “Sei la pasionaria dell’opposizione o quell… - Ettore_Rosato : Ma Conte è così incapace da aver usato lo stesso pallottoliere di gennaio dello scorso anno oppure ha cercato l’enn… - Yoda15271485 : RT @spighissimo: Conte dovrebbe ritirare il supporto al Governo...fine della storia...almeno questo è quello che farei io senza pensarci ma… - kiara86769608 : RT @IVALDO1962: @spighissimo Io a chi ha boicottato il Governo Conte dall'interno per mesi anche con la pandemia in corso, do il valore pe… -