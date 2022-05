Advertising

Agenzia askanews

Quanto al superbonus, ilraccomanda di rafforzare i controlli esistenti sui meccanismi di approvazione dell'incentivo, perché "limiterebbe il rischio di eccessi di spesa, che potrebbero ...... tratto da Commons , rivista ucraina disociale economica e politica, e tradotto per ... L'assistenza delè molto importante, anche perché è ilche elabora le istruzioni per lo ... Fmi critica reddito di cittadinanza e chiede stretta sul Superbonus Roma, 19 mag. (askanews) - Il Fondo monetario internazionale torna a sollevare critiche sul reddito di cittadinanza, giudicato 'alto' rispetto ...Il paese africano infatti non ha una sua moneta, e tradizionalmente utilizza il Franco CFA. Così come El Salvador, che non aveva una sua moneta ma usava il dollaro USA, anche la CAR ha deciso di affia ...