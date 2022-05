Final Fantasy VII Remake: il sequel dovrebbe arrivare a giugno (Di giovedì 19 maggio 2022) Se c’è un titolo che tutti gli appassionati di JRPG stanno aspettando con impazienza è di sicuro il seguito di Final Fantasy VII Remake che, parola di Square Enix, dovrebbe arrivare a giugno In questi ultimi tempi c’è un po’ di scompiglio all’interno dei tanti capitoli di una delle saghe videoludiche più amate dagli appassionati di JRPG. Se il XVI capitolo ci sta impiegando più del previsto e The First Soldier è sbarcato su mobile, sembra che ci siano Finalmente delle buone notizie per il seguito di Final Fantasy VII Remake, ma andiamo avanti con un po’ di ordine! Final Fantasy VII Remake: arriverà, parola di Tetsuya Nomura Visto che quest’anno cade il 25° ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 maggio 2022) Se c’è un titolo che tutti gli appassionati di JRPG stanno aspettando con impazienza è di sicuro il seguito diVIIche, parola di Square Enix,In questi ultimi tempi c’è un po’ di scompiglio all’interno dei tanti capitoli di una delle saghe videoludiche più amate dagli appassionati di JRPG. Se il XVI capitolo ci sta impiegando più del previsto e The First Soldier è sbarcato su mobile, sembra che ci sianomente delle buone notizie per il seguito diVII, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!VII: arriverà, parola di Tetsuya Nomura Visto che quest’anno cade il 25° ...

Advertising

videogamedeals : FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD (PS4) $11.99 via PSN. - Karulox : @elretroista Final Fantasy VIII pirata ?? - munba_lun : RT @C_Colli: #FinalFantasy XI compie 20 anni. Ho scritto questo ed evoco @munba_lun e @Tanzen per l'occasione. - aagianlu99 : @Twitch_Italy Final fantasy 8 un capolavoro assoluto - firstgirldead : RT @comfortffvii: — og’s trio victory poses in dissidia final fantasy opera omnia -