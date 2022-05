Draghi: “L’Italia vuole pace in Ucraina, e ora c’è la guerra alimentare” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il premier Mario Draghi ha informato il Senato sulla situazione della guerra in Ucraina e di cosa fa L’Italia per fermarla pur appoggiando Kiev. “La guerra è giunta all’85° giorno” ha spiegato stamani 19 maggio. “La speranza di conquistare vaste aree del paese in tempi brevi da parte dei russi s’è scontrata con la resistenza del popolo ucraino” ha sottolineato Draghi. “La NATO ha intensificato le azioni sul fianco orientale e il contributo italiano è pari a 2500 unità“. “Nel medio periodo – ha aggiunto il presidente del Consiglio – siamo pronti a rafforzare in Ungheria e Bulgaria il nostro impegno con rispettivamente 250 e 750 unità. In linea con l’azione dei nostri alleati. Valutiamo il sostegno alla Romania per lo sminamento marittimo del Mar Nero e anche alla Slovacchia nella difesa ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Il premier Marioha informato il Senato sulla situazione dellaine di cosa faper fermarla pur appoggiando Kiev. “Laè giunta all’85° giorno” ha spiegato stamani 19 maggio. “La speranza di conquistare vaste aree del paese in tempi brevi da parte dei russi s’è scontrata con la resistenza del popolo ucraino” ha sottolineato. “La NATO ha intensificato le azioni sul fianco orientale e il contributo italiano è pari a 2500 unità“. “Nel medio periodo – ha aggiunto il presidente del Consiglio – siamo pronti a rafforzare in Ungheria e Bulgaria il nostro impegno con rispettivamente 250 e 750 unità. In linea con l’azione dei nostri alleati. Valutiamo il sostegno alla Romania per lo sminamento marittimo del Mar Nero e anche alla Slovacchia nella difesa ...

