Data e trailer di Only Murders in the Building 2 | la nuova stagione debutta con un doppio episodio su Disney+ Star

(Di giovedì 19 maggio 2022)ha diffuso il teaser ufficiale diIn The2,della comedy Hulu con protagonista lo scoppiettante trio formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. La Casa di Topolino fa sapere che in Italia debutterà martedì 28 giugno con unin esclusiva sulla piattaforma streaming, all’interno di. La trama della secondariparte dopo la sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia. Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) ...

Advertising

ParliamoDiNews : Westworld stagione 4: data di uscita, trailer e modalità di vis #westworld #stagione #data #uscita #trailer… - Miriam25690611 : RT @kerembursinita2: Il produttore del film, Cüneyt Karakus ha annunciato che presto sarà rilasciato un altro trailer del film Eflatun . Il… - AntonazzoAndrea : RT @fumettologica: La serie tv di She-Hulk su Disney+, trailer e data d’uscita. - fumettologica : La serie tv di She-Hulk su Disney+, trailer e data d’uscita. - MarleneCHbackup : RT @kerembursinita2: Il produttore del film, Cüneyt Karakus ha annunciato che presto sarà rilasciato un altro trailer del film Eflatun . Il… -

I due hanno condiviso i dettagli della serie in arrivo, compresa ladi lancio prevista per il 17 agosto, e hanno presentato il nuovoal pubblico. Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4,...... che sono tradizionali di una certa direzione artistica dei famosilive - action del ... non ha funzionato Il canone, nella maggior parte dei franchise di lunga, non ha solo la funzione di ...Con Tatiana Maslany, Mark Ruffalo e Tim Roth. - click per ingrandire - È stato pubblicato il trailer italiano ufficiale di She-Hulk: Attorney at Law, ottava serie del Marvel Cinematic Universe ...È stato pubblicato da Sky il teaser trailer con la data d'uscita della quarta stagione della serie fantascientifica creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, che torna dopo due anni coi protagonisti Thandi ...