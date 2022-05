Ucraina, in arrivo la ‘House of Cards’ del Cremlino (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – In arrivo una serie televisiva sull'”evoluzione del pensiero di Vladimir Putin” a uso di un pubblico internazionale. Alexander Rodnyansky, il regista e produttore di origini ucraine, basato negli Stati Uniti con la sua A.R. Film, ha iniziato a lavorare su un adattamento cinematografico del best seller “Tutti gli uomini del Cremlino”, del giornalista Mikhail Zygar, un progetto che Rodnyansky definisce, in una intervista a Variety, come la “House of Cards” russa. “La guerra che ha sconvolto le fondamenta della società moderna è stata iniziata da un solo uomo: Putin”, ha spiegato. Al centro dell’intreccio non ci saranno le macchinazioni dei singoli personaggi” del libro di Zygar, ma il pensiero del Presidente. All’inizio Putin ha cercato di flirtare con l’Occidente, ma dopo la guerra in Iraq e le Rivoluzioni colorate in Georgia e in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Inuna serie televisiva sull'”evoluzione del pensiero di Vladimir Putin” a uso di un pubblico internazionale. Alexander Rodnyansky, il regista e produttore di origini ucraine, basato negli Stati Uniti con la sua A.R. Film, ha iniziato a lavorare su un adattamento cinematografico del best seller “Tutti gli uomini del”, del giornalista Mikhail Zygar, un progetto che Rodnyansky definisce, in una intervista a Variety, come la “House of Cards” russa. “La guerra che ha sconvolto le fondamenta della società moderna è stata iniziata da un solo uomo: Putin”, ha spiegato. Al centro dell’intreccio non ci saranno le macchinazioni dei singoli personaggi” del libro di Zygar, ma il pensiero del Presidente. All’inizio Putin ha cercato di flirtare con l’Occidente, ma dopo la guerra in Iraq e le Rivoluzioni colorate in Georgia e in ...

