Spalletti: “Il ritiro a Dimaro è strepitoso per questi motivi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sta parlando in diretta dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in occasione della presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio prossimi. Con lui, presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato: Spalletti, Napoli, presentazione ritiro Dimaro-Folgarida “Ormai in tanti fanno attività fisica con gli auricolari per rendere meno faticoso lo sforzo fisico. Fare preparazione in Trentino ci permette di lavorare di fronte un panorama mozzafiato. Le Dolomiti diventano i nostri auricolari, con tutti i suoni della natura. Ci torniamo volentieri lì, ci siamo trovati bene. Abbiamo trovato un ambiente familiare. Il papà Tito e il figlio Riccardo della famiglia Rosatti la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luciano, tecnico del Napoli, sta parlando in diretta dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in occasione della presentazione deldiFolgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio prossimi. Con lui, presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato:, Napoli, presentazione-Folgarida “Ormai in tanti fanno attività fisica con gli auricolari per rendere meno faticoso lo sforzo fisico. Fare preparazione in Trentino ci permette di lavorare di fronte un panorama mozzafiato. Le Dolomiti diventano i nostri auricolari, con tutti i suoni della natura. Ci torniamo volentieri lì, ci siamo trovati bene. Abbiamo trovato un ambiente familiare. Il papà Tito e il figlio Riccardo della famiglia Rosatti la ...

