Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi: "Io continuo a ridere". Occhio a questo video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si sa, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo in una diretta televisiva. La presentatrice dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi ne sa qualcosa. Durante l'ultima puntata del programma la conduttrice è stata vittima di un incidente, fortunatamente senza conseguenze. Era già passata l'una del mattino quando Ilary, o per la stanchezza delle quattro ore di diretta o per la posizione scomoda, è caduta dallo sgabello facendo preoccupare tutto il pubblico in studio. Ecco il tweet ironico di Rita Dalla Chiesa: Fortunatamente la Blasi non si è fatta nulla di grave se non una brusca botta al sedere. Proprio durante il momento 'sacro' e serio delle nomination, la moglie di Francesco Totti ha perso l'equilibrio facendo un capitombolo a terra.

