Milinkovic-Savic aspetta la Juventus e dice no alle piste europee (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milinkovic-Savic aspetta le mosse della Juventus e per ora risponde negativamente alle piste straniere, le ultime Milinkovic-Savic aspetta solo la Juve. Ne è sicuro il Corriere dello Sport oggi in edicola, che sottolinea come il serbo avrebbe messo in stand-by qualsiasi trattativa con club esteri, nonostante i contatti ben avviati tra l’agente Kezman e diversi club di Premier. Il centrocampista vuole rimanere in Serie A e lo avrebbe comunicato anche a Lotito, che dal canto suo sarebbe molto infastidito da questa mossa. Il presidente laziale resta un osso duro in qualsiasi trattativa e per il suo gioiello continua a chiedere almeno 70 milioni di euro. Ora tocca a Cherubini trovare la chiave giusta per sbloccare questa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)le mosse dellae per ora risponde negativamentestraniere, le ultimesolo la Juve. Ne è sicuro il Corriere dello Sport oggi in edicola, che sottolinea come il serbo avrebbe messo in stand-by qualsiasi trattativa con club esteri, nonostante i contatti ben avviati tra l’agente Kezman e diversi club di Premier. Il centrocampista vuole rimanere in Serie A e lo avrebbe comunicato anche a Lotito, che dal canto suo sarebbe molto infastidito da questa mossa. Il presidente laziale resta un osso duro in qualsiasi trattativa e per il suo gioiello continua a chiedere almeno 70 milioni di euro. Ora tocca a Cherubini trovare la chiave giusta per sbloccare questa ...

