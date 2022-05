' L' Università agì tempestivamente Castrucci scelse le dimissioni'

Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Uno studio dell'Università di Nicosia dimostra l'impatto sull'inquinamento atmosferico prodotto dai frequenti lanci htt… - Eli74505503 : RT @Agenzia_Italia: Uno studio dell'Università di Nicosia dimostra l'impatto sull'inquinamento atmosferico prodotto dai frequenti lanci htt… - Agenzia_Italia : Uno studio dell'Università di Nicosia dimostra l'impatto sull'inquinamento atmosferico prodotto dai frequenti lanci - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Il costituzionalista e accademico italiano aveva 86 anni, ha presieduto la Consulta dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio… - arataspoladore : RT @Agenzia_Italia: Il costituzionalista e accademico italiano aveva 86 anni, ha presieduto la Consulta dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio… -

Centumcellae News

Il lungo preambolo di Francesco Frati, rettore dell', è indispensabile per ricordare i tempi del clamoroso caso dei tweet filoHitler postati dal professor Emanuele Castrucci, docente di ...Per questa ragione ha chiesto a 17 artisti di realizzare opere monumentali per 'dialogare' con i luoghi lungo la corniche (villaggio di pescatori,, carcere), e ha programmato performance '... Campagna sicurezza per gli anziani: incontro a Palazzo del Pincio