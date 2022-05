Incidente lungo la tangenziale, impatto tra due auto: due feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente nel pomeriggio lungo lo svincolo che, da via Avellino, conduce alla tangenziale, direzione stadio Vigorito. impatto tra due auto, una Kia Soul e una Ford Focus. Due i feriti. E’ stato necessario l’intervento, oltre che dei mezzi di soccorso e dei Carabinieri, anche dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto liberare una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Giunta anche la Polizia per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nel pomeriggiolo svincolo che, da via Avellino, conduce alla, direzione stadio Vigorito.tra due, una Kia Soul e una Ford Focus. Due i. E’ stato necessario l’intervento, oltre che dei mezzi di soccorso e dei Carabinieri, anche dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto liberare una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Giunta anche la Polizia per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

