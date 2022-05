Fine settimana rovente con l'anticiclone Hannibal (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - In arrivo sull'Italia l'anticiclone Hannibal che, durante il weekend, riporterà condizioni calde come e forse più del 2003. Il team del sito iLMeteo.it fa sapere che le temperature massime di sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da record. Per il weekend sono previste condizioni di disagio elevate in Pianura Padana, soprattutto lungo l'asta del fiume Po. Ci saranno condizioni bio-meteorologiche non adatte per anziani e bambini piccoli nelle ore centrali della giornata, durante la notte invece le temperature si manterranno invece ancora relativamente fresche. In montagna sono attesi dei temporali nelle ore più calde della giornata, per il resto il tempo sarà soleggiato, caldo come in estate e con poca ventilazione: unica ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - In arrivo sull'Italia l'che, durante il weekend, riporterà condizioni calde come e forse più del 2003. Il team del sito iLMeteo.it fa sapere che le temperature massime di sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da record. Per il weekend sono previste condizioni di disagio elevate in Pianura Padana, soprattutto lungo l'asta del fiume Po. Ci saranno condizioni bio-meteorologiche non adatte per anziani e bambini piccoli nelle ore centrali della giornata, durante la notte invece le temperature si manterranno invece ancora relativamente fresche. In montagna sono attesi dei temporali nelle ore più calde della giornata, per il resto il tempo sarà soleggiato, caldo come in estate e con poca ventilazione: unica ...

