Cristiano Malgioglio attaccato duramente | “Andrò a fare pace con lei”

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 18 maggio 2022): il cantante risponde alle polemiche di questi ultimi giorni, cos’è esattamente successo. Non si fa altro che parlare di lui in questi ultimi giorni! Reduce dall’incredibile esperienza dell’Eurovision insieme a Gabriele Corsi,è statoper via di una frase che, a detta di molti, è stata ritenuta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.