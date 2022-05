Chiede un certificato all'ospedale e gli rispondono via Pec che è morto (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Si trasmette in allegato la documentazione sanitaria relativa al defunto Pescolloni Luciano»: ma la persona ritenuta morta è viva ed è la stessa che ha richiesto la documentazione all'ospedale di Camerino, dove in precedenza si era sottoposta a un intervento chirurgico. La storia surreale arriva dalle Marche. Il paziente, Luciano Pescolloni, 55 anni e in buona salute, aveva richiesto copia della cartella per fini assicurativi e l'ha ricevuta via pec, con una sorta di certificazione di avvenuta morte su carta intestata dell'Asur Marche-Av3 e regolarmente firmata. "Sono il fu Luciano Pescolloni - ha scherzato l'involontario protagonista della vicenda contattato da Cronache Maceratesi - sono rimasto sconcertato e quindi ho voluto condividere la storia. Dicono che allunghi la vita". Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Si trasmette in allegato la documentazione sanitaria relativa al defunto Pescolloni Luciano»: ma la persona ritenuta morta è viva ed è la stessa che ha richiesto la documentazione all'di Camerino, dove in precedenza si era sottoposta a un intervento chirurgico. La storia surreale arriva dalle Marche. Il paziente, Luciano Pescolloni, 55 anni e in buona salute, aveva richiesto copia della cartella per fini assicurativi e l'ha ricevuta via pec, con una sorta di certificazione di avvenuta morte su carta intestata dell'Asur Marche-Av3 e regolarmente firmata. "Sono il fu Luciano Pescolloni - ha scherzato l'involontario protagonista della vicenda contattato da Cronache Maceratesi - sono rimasto sconcertato e quindi ho voluto condividere la storia. Dicono che allunghi la vita".

