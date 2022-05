Can Yaman disperato cambia casa a Roma e sbotta sui social: «Non ce la faccio più» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Can Yaman è un personaggio molto conosciuto soprattutto in Italia. Reso celebre per aver recitato in alcune serie televisive turche, da un po' di tempo si è trasferito nel nostro paese per portare avanti i suoi progetti professionali. A quanto pare Can è impegnato in un importante progetto globale per una piattaforma molto importante. Sicuramente la sua popolarità lo porta ad essere un personaggio molto ambito anche per il gossip che ogni tanto tira fuori indiscrezioni sulla sua vita privata. L'ultima in ordine cronologico è la notizia lanciata dall'ex agente Andrea Di Carlo che ha assicurato che l'attore è in procinto di lasciare l'Italia per tornare in Turchia dove a legarlo è un contratto con Disney+. «L'avventura italiana per l'artista Can Yaman si sta per concludere. Gli scatoloni escono dalla casa del Colosseo e i suoi ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 18 maggio 2022) Canè un personaggio molto conosciuto soprattutto in Italia. Reso celebre per aver recitato in alcune serie televisive turche, da un po' di tempo si è trasferito nel nostro paese per portare avanti i suoi progetti professionali. A quanto pare Can è impegnato in un importante progetto globale per una piattaforma molto importante. Sicuramente la sua popolarità lo porta ad essere un personaggio molto ambito anche per il gossip che ogni tanto tira fuori indiscrezioni sulla sua vita privata. L'ultima in ordine cronologico è la notizia lanciata dall'ex agente Andrea Di Carlo che ha assicurato che l'attore è in procinto di lasciare l'Italia per tornare in Turchia dove a legarlo è un contratto con Disney+. «L'avventura italiana per l'artista Cansi sta per concludere. Gli scatoloni escono dalladel Colosseo e i suoi ...

