Uomini e Donne, novità in vista per la programmazione? L'indiscrezione (Di martedì 17 maggio 2022) Uomini e Donne: tra dieci giorni il sempre seguitissimo dating show di Maria De Filippi dovrebbe chiudere i battenti per la pausa estiva. Sarà veramente così? In queste ore è trapelato, dal noto blog di Lorenzo Pugnaloni, che potrebbero esserci dei cambiamenti: vediamo quali! Uomini e Donne ci sarà anche a giugno? Fino a quando? Ebbene sì! Gemma Galgani, Tina Cipollari, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Luca Salatino e Veronica Rimondi potrebbero tenere compagnia ai loro fan anche il mese prossimo. Ciò significa che gli appuntamenti con le tanto attese "scelte" dei due tronisti, potrebbero essere rimandati. Lo sarebbe quindi anche "Un altro domani", la telenovela spagnola che sostituirà "Una Vita". Intanto tra domani, mercoledì 18 maggio, dopodomani ci saranno le registrazioni di altre puntate di ...

