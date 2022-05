Ultime Notizie Roma del 17-05-2022 ore 20:10 (Di martedì 17 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale poi mi trovate sulle nostre frequenze appuntamento informazioni Buonasera dalla redazione nuovamente gli Assiri in apertura il negozio di nonno proseguono l’ho detto la tassa il viceministro degli Esteri Russo sostenendo che da chi è che non è arrivata alcuna risposta alla proposta di trattato di Pace per stata dalla Russia da parte sua il consigliere del presidente ucraino Zen che capo dei negoziatori di Kiev ha confermato che i colloqui di pace con mosca per la fine della crisi in Ucraina sono in pausa ribadendo che chi è che non è disposto a cedere alcune vittorie la Russia ha spiegato che ogni guerra finirà il tavolo delle trattative il cancelliere tedesco all options è presidente zielinsky hanno concordato sul fatto che una soluzione diplomatica negoziata tra Ucraina e Russia sia necessaria per porre fine al conflitto non sia discusso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)dailynews radiogiornale poi mi trovate sulle nostre frequenze appuntamento informazioni Buonasera dalla redazione nuovamente gli Assiri in apertura il negozio di nonno proseguono l’ho detto la tassa il viceministro degli Esteri Russo sostenendo che da chi è che non è arrivata alcuna risposta alla proposta di trattato di Pace per stata dalla Russia da parte sua il consigliere del presidente ucraino Zen che capo dei negoziatori di Kiev ha confermato che i colloqui di pace con mosca per la fine della crisi in Ucraina sono in pausa ribadendo che chi è che non è disposto a cedere alcune vittorie la Russia ha spiegato che ogni guerra finirà il tavolo delle trattative il cancelliere tedesco all options è presidente zielinsky hanno concordato sul fatto che una soluzione diplomatica negoziata tra Ucraina e Russia sia necessaria per porre fine al conflitto non sia discusso ...

