(Di martedì 17 maggio 2022) Dopo 82 giorni gli "irriducibili" dell'Azovstal lasciano l'acciaieria Diplomazia in stallo. Putin: occidente verso suicidio energetico Berlusconi: Solo un pazzo manderebbe all'aria il Centrodestra ...

Advertising

TGLA7

Dopo 82 giorni gli "irriducibili" dell'Azovstal lasciano l'acciaieria Diplomazia in stallo. Putin: occidente verso suicidio energetico Berlusconi: Solo un pazzo manderebbe all'aria il Centrodestra ...Guerra Ucraina: missili su Odessa Intelligence Usa: Putin vuole estendere il conflitto Draghi è alla Casa Bianca Raduno degli Alpini: centinaia di donne segnalano molestie Il ritratto di Marylin è l'... Tgla7d delle 18.15 edizione del 17 maggio 2022 Uscita dei soldati dall'acciaieria di Azovstal. Finito dunque l'assedio, Mariupol è ora una città conquistata dai russi. Ma nonostante la resa, non si parla di tregua tra Kiev e Mosca. Non c'è alcuna ...