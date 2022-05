Salute | scrittura pazienti la svela a distanza grazie a un algoritmo

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Unche analizza ladeineurologici è in grado di fornire le informazioni sul loro stato dicon il monitoraggio a, e può sostituire la valutazione ambulatoriale. E' quanto promette uno studio condotto da un team di ricerca interdisciplinare, coordinato da Antonio Suppa del Dipartimento di neuroscienze umane della Sapienza di Roma, che ha proposto un innovativo sistema basato sull'analisi dellaattraverso algoritmi di machine learning. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista 'Frontiers in Aging Neuroscience' e la ricerca è stata realizzata con la collaborazione dei Dipartimenti di ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni della Sapienza, ...

Fortune Italia

...di ricerca internazionale guidato dall'università Sapienza di Roma Un algoritmo che analizza ladei pazienti neurologici è in grado di fornire le informazioni sul loro stato dicon ...... informazioni e contenuti in rete; creazione di contenuti :, produzione, elaborazione e ... sicurezza negli acquisti online, protezione dalle frodi online, tutela dellanell'utilizzo di ... L'AI monitora la salute della mente dalla scrittura • Fortune Italia Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo che analizza la scrittura dei pazienti neurologici è in grado di fornire le informazioni sul loro stato di salute con il monitoraggio a distanza, e può ...L'invecchiamento si vede e si legge. Sì, perché anche il modo in cui si scrive cambia nel tempo e questo cambiamento potrebbe diventare uno strumento prezioso per intercettare o monitorare a distanza ...