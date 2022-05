Putin, il giocatore d’azzardo che ha perso (quasi) tutto (Di martedì 17 maggio 2022) I dittatori dovrebbero ripassare i libri di scuola. Specie scientifici. La richiesta finlandese e svedese di entrare nella Nato è la risultante di due leggi: quella della reazione uguale e contraria – terza legge del moto di Isaac Newton – e della teoria del caos – un battito d’ali di farfalla cambia tutto. L’invasione dell’Ucraina è stata la carica di un rinoceronte, altro che farfalla. Sta generando una netta risposta contraria da Nord e caos a catena intorno alla Russia. Vladimir Putin è alle prese sia con la reazione uguale e contraria alla sua azione – per non rischiar di cedere alla Nato Kiev, perde di botto Stoccolma e Helsinki – sia con la sensibilità esponenziale delle dinamiche europee e internazionali alla variabile, introdotta in già fragili equilibri, quando le truppe russe hanno attaccato Kiev. In termini meno scientifici, l’autocrate del ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022) I dittatori dovrebbero ripassare i libri di scuola. Specie scientifici. La richiesta finlandese e svedese di entrare nella Nato è la risultante di due leggi: quella della reazione uguale e contraria – terza legge del moto di Isaac Newton – e della teoria del caos – un battito d’ali di farfalla cambia. L’invasione dell’Ucraina è stata la carica di un rinoceronte, altro che farfalla. Sta generando una netta risposta contraria da Nord e caos a catena intorno alla Russia. Vladimirè alle prese sia con la reazione uguale e contraria alla sua azione – per non rischiar di cedere alla Nato Kiev, perde di botto Stoccolma e Helsinki – sia con la sensibilità esponenziale delle dinamiche europee e internazionali alla variabile, introdotta in già fragili equilibri, quando le truppe russe hanno attaccato Kiev. In termini meno scientifici, l’autocrate del ...

