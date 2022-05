Pubblicità delle Gocciole con Tarzan, chi sono gli attori? (Di martedì 17 maggio 2022) Tra le Pubblicità storiche in onda sulle reti televisive italiane c’è sicuramente quella delle Gocciole, che nella variante standard sono biscotti di pasta frolla prodotti dalla Pavesi ricoperti da gocce di cioccolato. In queste ultime settimane sta andando in onda un nuovo spot che riguarda le Gocciole Extra Dark, ovvero la variante dei gustosissimi biscotti che prevede il cacao come elemento ‘base’ e le gocce di cioccolato extra fondente ad arricchire ulteriormente il sapore delle ormai gettonatissime Gocciole. Ma chi sono i protagonisti del noto spot dove compare anche Tarzan? Per quest’anno, Pavesi ha scelto come testimonial delle Gocciole il simpaticissimo Lillo e l’altrettanto divertente Chiara ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 17 maggio 2022) Tra lestoriche in onda sulle reti televisive italiane c’è sicuramente quella, che nella variante standardbiscotti di pasta frolla prodotti dalla Pavesi ricoperti da gocce di cioccolato. In queste ultime settimane sta andando in onda un nuovo spot che riguarda leExtra Dark, ovvero la variante dei gustosissimi biscotti che prevede il cacao come elemento ‘base’ e le gocce di cioccolato extra fondente ad arricchire ulteriormente il saporeormai gettonatissime. Ma chii protagonisti del noto spot dove compare anche? Per quest’anno, Pavesi ha scelto come testimonialil simpaticissimo Lillo e l’altrettanto divertente Chiara ...

