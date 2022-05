La verità sul rapporto tra Draghi e Salvini | la soffiata di Marcello Sorgi | ecco chi trema e perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Tra Marioe Matteosembra essere tornato il sereno. Senza indugi né margini di ambiguità. Il tutto con la sterzata su posizioni più soft da parte del leader della Lega su armi all'Ucraina e Finlandia e Svezia nella Nato. E così, in maggioranza, il M5s di Giuseppe Conte appare sempre più isolato. E sulle dinamiche in atto, nonché sui rapporti tra il numero uno del Carroccio e il premier, si spendenel suo "Taccuino" sulla Stampa. Dove premette: "Più il Movimento 5 stelle di Conte diventa una pentola in ebollizione da cui può scaturire (magari senza volerlo) una crisi, e piùalterna pressioni sue prove di responsabilità, per dimostrare che l'obiettivo della Lega non è buttare giù il governo in un contesto drammatico come l'attuale, ma ...