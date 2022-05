La Corea del Nord non riesce ad affrontare la nuova ondata di Covid-19 (Di martedì 17 maggio 2022) Il paese sta vivendo un momento di enorme difficoltà. Nonostante Kim Jong-un non abbia ufficialmente accettato, le organizzazioni internazionali si preparano a fornire aiuto, ma non è ancora chiara la strategia Leggi su wired (Di martedì 17 maggio 2022) Il paese sta vivendo un momento di enorme difficoltà. Nonostante Kim Jong-un non abbia ufficialmente accettato, le organizzazioni internazionali si preparano a fornire aiuto, ma non è ancora chiara la strategia

