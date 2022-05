Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 17 05 22

Advertising

infoitcultura : Laura Maddaloni fa il nome di chi vorrebbe vincitore |Isa e Chia| - isa____13 : @frenaamano @chriematti21 @chia_0801 @sistahclaire è così bravo che per salvare le foto fa gli screeen - zazoomblog : Isa e Chia Cafè l’angolo delle chiacchiere in libertà (16-05-22) - #l’angolo #delle #chiacchiere #libertà - infoitcultura : Amici 21, vince Luigi Strangis | Isa e Chia -

Isa e Chia

Il portaleha inoltre aggiunto che persone vicine alla showgirl e a Siniscalchi avrebbero confermato che i due piccioncini sarebbero innamoratissimi. Valeria Marini festeggia il compleanno:...Adesso, come riporta il sitosono pronti alle nozze e ad officiare la loro unione sarà proprio Gemma Galgani. Questa è una bellissima notizia e sicuramente sarà un grande onore per la dama ... Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 16/05/22 (Isa e Chia) «Colpa» del suo interesse per Edoardo Tavassi, sbandierato ai quattro venti e messo in dubbio, nella 17esima puntata del reality show, praticamente da chiunque, compreso il diretto ...Isola 16, Laura Maddaloni fa il nome di chi vorrebbe vincitore (e non fa parte dei suoi amici naufraghi)! A chi le ha chiesto chi fosse il più falso tra i naufraghi ancora in gara, la moglie di Clemen ...