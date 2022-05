Advertising

andreastoolbox : #I meme su Amber Heard sono di pessimo gusto - nobleseafoam : @solar_isothoma TI PENSA IO MAIN YANFEI CHE AL MOMENTO HO SOLO AMBER E XINYAN COME PYRO Però fa ridere perché sto… - paolocastxgna : ma la gente super imbarazzante su tik tok che fa i meme prendendo la testimonianza di amber heard mentre parla del… - resuscitatgds : @daligds no infatti, la giuria come sempre in america andrà a simpatia e per la migliore narrazione, mi lamentavo s… - resuscitatgds : comunque io capisco tutto, ma i meme su Amber Heard mentre parla dello stupr0 che ha subito, anche no -

Wired Italia

va bruciata viva" I legali di Heard, in queste prime fasi del processo, hanno inoltre reso ... Ma l'episodio più grottesco finora emerso da un processo che ha già scatenato decine diè ...Ne stanno nascendo, video social dalle parti dell'emotional, pallidi scambi di vedute sul web ... Sì, stiamo parlando della causa tra Johnny Depp e l'ex moglieHeard. E lo stiamo facendo ... Amber Heard, i meme sull'attrice sono di pessimo gusto Why is there such hatred for Amber Heard Why are there so few feminist voices standing up for her as she testifies in her ex-husband Johnny Depp’s defamation trialJohnny Depp’s fanbase and netizens followed along with his trial with Amber Heard to bring forth viral mockery surrounding the defamation case and their commentaries have potentially gone off limits.