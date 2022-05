Firestarter | recensione | Zac Efron nel b-movie patinato che adatta Stephen King

(Di martedì 17 maggio 2022) La nostradib-chel’omonimo romanzo disu una bambina dai poteri pirocinetici, con Zace prodotto da Blumhouse Un fantomatico horror che ha poco (o nulla) di orrorifico. Un b-con personaggi dai poteri straordinari che mal si incastra nel panorama cinematografico contemporaneo affollato da supereroi di ogni specie. Un claudicante coming of age che non riesce a mettere perfettamente a fuoco (perdonate la freddura) la sua protagonista. Una storia che sa di già visto.di Keith Thomas è l’mento del romanzo omonimo del maestro del brivido, da cui già nel 1984 è stato ...

Qui potete leggere ladi, che racconta la storia di una ragazzina dotata di poteri pirocinetici in fuga dal governo insieme al padre. Il quinto posto è ancora occupato dallo ...LEGGI - LaNegli Stati Uniti la pellicola ha raggiunto i 292 milioni di dollari, e a ... Apre solo al quarto posto, con 3.8 milioni di dollari: il remake dell'adattamento del ...Doctor Strange nel Multiverso della Follia vola al box office USA sfiorando i 300 milioni, flop di incassi per il reboot di Firestarter con Zac Efron. Doctor Strange nel Multiverso della Follia govern ...