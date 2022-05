Fa male al cuore sentire a Napoli i fischi al mio Genoa. Non facciamo naufragare il gemellaggio (Di martedì 17 maggio 2022) Sono un tifoso del Genoa, del ’69, ho vissuto gli anni della Fossa dei Grifoni. Ero un ragazzino quando alla radiolina sentii finire la partita Napoli-Genoa che decretò l’inizio del gemellaggio più bello del mondo. Per me, da qual momento ed ancora ora, il Napoli è la mia unica seconda squadra. Se non sono allo stadio, prima chiedo “cosa ha fatto il Genoa”, ma subito dopo “e il Napoli?”. Siccome noi non possiamo ambire a certi traguardi, il Napoli è la squadra che mi auguro vinca lo scudetto ogni anno. Ho vissuto negli anni ’90 trasferte meravigliose a Napoli e ho ospitato napoletani quando venivano a Genova. Abbiamo festeggiato insieme il ritorno in serie A anni fa. Ho diverse sciarpe scambiate nelle trasferte a cui tengo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Sono un tifoso del, del ’69, ho vissuto gli anni della Fossa dei Grifoni. Ero un ragazzino quando alla radiolina sentii finire la partitache decretò l’inizio delpiù bello del mondo. Per me, da qual momento ed ancora ora, ilè la mia unica seconda squadra. Se non sono allo stadio, prima chiedo “cosa ha fatto il”, ma subito dopo “e il?”. Siccome noi non possiamo ambire a certi traguardi, ilè la squadra che mi auguro vinca lo scudetto ogni anno. Ho vissuto negli anni ’90 trasferte meravigliose ae ho ospitato napoletani quando venivano a Genova. Abbiamo festeggiato insieme il ritorno in serie A anni fa. Ho diverse sciarpe scambiate nelle trasferte a cui tengo ...

