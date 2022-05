Dire che è ineffabile è dire poco. (Di martedì 17 maggio 2022) Look giallo, cappello e bastone, la regina Elisabetta è tornata ad apparire in pubblico a dispetto delle preoccupazioni dei medici. La sovrana è uscita “di casa”, dal castello di Windsor, per la terza volta in pochi giorni. Ed è apparsa di ottimo umore mentre parlava con il premier Boris Johnson e con il sindaco di Londra Sadiq Khan. Elisabetta II ha inaugurato, alla stazione di Paddington, la nuovissima linea della metropolitana, la famosa “tube” londinese che, chissà, se avrà mai preso davvero nella sua vita. La regina Elisabetta all’inaugurazione della Elizabeth Line (Getty) Leggi anche › La Regina Elisabetta è preoccupata: in calo i consensi per la monarchia in Scozia › La regina Elisabetta appare in pubblico per l’inizio del suo ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 maggio 2022) Look giallo, cappello e bastone, la regina Elisabetta è tornata ad apparire in pubblico a dispetto delle preoccupazioni dei medici. La sovrana è uscita “di casa”, dal castello di Windsor, per la terza volta in pochi giorni. Ed è apparsa di ottimo umore mentre parlava con il premier Boris Johnson e con il sindaco di Londra Sadiq Khan. Elisabetta II ha inaugurato, alla stazione di Paddington, la nuovissima linea della metropolitana, la famosa “tube” londinese che, chissà, se avrà mai preso davvero nella sua vita. La regina Elisabetta all’inaugurazione della Elizabeth Line (Getty) Leggi anche › La Regina Elisabetta è preoccupata: in calo i consensi per la monarchia in Scozia › La regina Elisabetta appare in pubblico per l’inizio del suo ...

Advertising

juventusfc : Tutti per @chiellini ?? Gli abbracci per dire quello che le parole non riescono a spiegare. #THEGR3ATCHIELLO ????… - MattiaBriga : Posso dire una cosa ? il pianto sincero di #Dybala che ieri singhiozzava come un bambino mi ha dato speranza che c’… - DanieleRugani : 6 stagioni vissute al tuo fianco. 6 stagioni dividendo sacrifici e gioie, vivendo gli alti e i bassi che questo me… - GMuccari : @goal Se lo lasciano andare vuol dire che qualche 'problema' ci sarà . - dqrodina16 : RT @DaisyKamshat: @Fanclub_phoenix La musica esprime ciò che non possiamo dire e di cui è impossibile tacere. ?? @dimash_official #FlyAway… -