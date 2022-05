Delia Duran, reunion con una ex gieffina: il siparietto sui social (Video) (Di martedì 17 maggio 2022) Delia Duran reunion con una ex gieffina e scatta il siparietto per i follower Delia Duran è stata molto apprezzata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip tanto che il pubblico l’ha eletta prima finalista del reality di Canale 5 anche se poi non è salita sul podio. La sua storia con Alex Belli e l’amicizia con Soleil Sorge ha riempito pagine di giornali e siti. L’amicizia con Soleil di suo marito nata dentro la casa di Cinecittà è finita dopo la sua uscita dal Grande Fratello e la scelta di riconquistare Delia, unica donna della sua vita. Proprio nelle scorse ore Delia ha pubblicato e condiviso sul suo account social un reel che la vede protagonista insieme ad una ex gieffina. Di chi si tratta? ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022)con una exe scatta ilper i followerè stata molto apprezzata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip tanto che il pubblico l’ha eletta prima finalista del reality di Canale 5 anche se poi non è salita sul podio. La sua storia con Alex Belli e l’amicizia con Soleil Sorge ha riempito pagine di giornali e siti. L’amicizia con Soleil di suo marito nata dentro la casa di Cinecittà è finita dopo la sua uscita dal Grande Fratello e la scelta di riconquistare, unica donna della sua vita. Proprio nelle scorse oreha pubblicato e condiviso sul suo accountun reel che la vede protagonista insieme ad una ex. Di chi si tratta? ...

Advertising

361_magazine : Delia Duran reunion con una ex gieffina e scatta il siparietto per i follower - SPYit_official : BRIVIDI!!! #alexbelli #deliaduran #guendagoria #brividi #mahmood #blanco - sophieeleonora : DELIA DURAN TU SEI LA MIA VITA?? #durelli - ALEDEMAS : @LucaVismara Ma se alle prime puntate ci andava Delia Duran - LSantillo_96 : RT @lostinthefir: xfavore qualcuno inviti guenda goria in uno space perché voglio ascoltare la versione live di brividi feat. alex belli de… -