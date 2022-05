Cremlino | ' Le azioni dell' Occidente sono una guerra' Bucha è una messa in scena

(Di martedì 17 maggio 2022) Un soldato russo in Ucraina Mosca, 17 maggio 2022 - Lecontro la Russiauna, l'esistenza stessaa federazione di Mosca è irritante per gli Stati Uniti e i suoi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cremlino: 'Le azioni dell'Occidente contro la Russia sono una guerra' #mariupol - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Cremlino: 'Le azioni dell'Occidente contro la Russia sono una guerra' #mariupol - Massimi06250625 : Portavoce Cremlino Dmitrij Peskov: 'Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, sar… - xmaux : Il Cremlino: 'Azioni Occidente contro la Russia sono atti di guerra' Ci risiamo, anche oggi non ha preso la pasticchina. - LiberoPetrucci : Il Cremlino interviene con il suo portavoce Dmitrij Peskov, attribuendo all'Occidente la responsabilità di avere is… -

Agenzia ANSA

...2022 - Ledell'Occidente contro la Russia sono una guerra, l'esistenza stessa della federazione di Mosca è irritante per gli Stati Uniti e i suoi alleati, è la convinzione di unche ...Il: 'Occidente sono atti di guerra' Guerra Ucraina - Russia, Finlandia vuole la Nato: 'Rischio nucleare è serio, siamo in una nuova era'. Media Uk: 'Vincitore Eurovision parte per ... Cremlino, azioni Occidente contro Russia sono una guerra - Politica - Nuova Europa (Adnkronos) - Il Cremlino sta cercando i responsabili delle sconfitte militari ... il vice ammiraglio Igor Osipov, e sono state avviate azioni investigative anche contro il suo primo vice ammiraglio, ...(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, sarebbe più corretto ora indicare i Paesi non amici come ostili". Lo ha detto il portavoce del Crem ...