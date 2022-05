Barzagli sul Milan: ‘Non si deve preoccupare del Sassuolo’ (Di martedì 17 maggio 2022) Andrea Barzagli a DAZN: "Livello di difficoltà non lo so perché secondo me il Milan se ha in testa questa voglia, questa... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Andreaa DAZN: "Livello di difficoltà non lo so perché secondo me ilse ha in testa questa voglia, questa...

Advertising

sportli26181512 : Barzagli sul Milan: ‘Non si deve preoccupare del Sassuolo’: Andrea Barzagli a DAZN: 'Livello di difficoltà non lo s… - ElenaPanisi : RT @IlDottoBiliare: Per #Allegri, per #Barzagli, per l’inaugurazione. #Agnelli ha preso il microfono in mano in mezzo allo stadium, sempre.… - diannasnj : RT @IlDottoBiliare: @mirkocalemme Assurdo. La cosa emblematica è che Agnelli pur di non assumersi le responsabilità sul caso Dybala non ha… - idirinho_93 : RT @IlDottoBiliare: @mirkocalemme Assurdo. La cosa emblematica è che Agnelli pur di non assumersi le responsabilità sul caso Dybala non ha… - IlDottoBiliare : @mirkocalemme Assurdo. La cosa emblematica è che Agnelli pur di non assumersi le responsabilità sul caso Dybala non… -