Aereo caduto in Cina, «il Boeing è stato fatto schiantare intenzionalmente»

Lo dicono i primi risultati delle due scatole nere. Il velivolo, precipitato il 21 marzo, è costata la vita a 132 persone. Non è ancora chiaro se sia stato uno dei piloti o un altro

