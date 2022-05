Ucraina, sempre più guerra: la pace resta una chimera (Di lunedì 16 maggio 2022) guerra in Ucraina: dopo quasi 3 mesi dall’invasione russa i tempi del conflitto si allungano. Nessun serio negoziato è in corso per stabilire un cessate il fuoco generale. Volodymyr Zelensky afferma che però sono in corso trattative con i russi per far uscire i cittadini da Mariupol. Compresi i combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal. Dal canto suo la NATO è pronta a far entrare al più presto la Finlandia e la Svezia fra i suoi ranghi. Mosca è su tutte le furie. “Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. La cosa principale è che gli accordi siano rispettati“, ha detto il presidente dell’Ucraina, Zelensky. Nella giornata di oggi 16 maggio parlerà agli studenti delle principali università americane. “Un compito che diventa più importante quanto più durerà la ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 16 maggio 2022)in: dopo quasi 3 mesi dall’invasione russa i tempi del conflitto si allungano. Nessun serio negoziato è in corso per stabilire un cessate il fuoco generale. Volodymyr Zelensky afferma che però sono in corso trattative con i russi per far uscire i cittadini da Mariupol. Compresi i combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal. Dal canto suo la NATO è pronta a far entrare al più presto la Finlandia e la Svezia fra i suoi ranghi. Mosca è su tutte le furie. “Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. La cosa principale è che gli accordi siano rispettati“, ha detto il presidente dell’, Zelensky. Nella giornata di oggi 16 maggio parlerà agli studenti delle principali università americane. “Un compito che diventa più importante quanto più durerà la ...

