Pisa | i convocati di D’Angelo | in due saltano l’andata col Benevento

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Allenamento mattutino per ilSporting Club che ha effettuato, come da tradizione, la rifinitura della vigilia sul prato dell’Arena Garibaldi: l’appuntamento è fissato per domani (ore 20.30) al “Vigorito” diper la gara di andata della Semifinale Playoff del campionato Serie BKT. Il programma di lavoro dei nerazzurri è iniziato con un breve riscaldamento ed è proseguito poi con uno specifico lavoro tattico a tutto campo, con le esercitazioni sui calci piazzati e con una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto. Al termine della seduta è stata diramata la lista deiche nel pomeriggio saliranno sul volo in partenza dall’Aeroporto “Galilei” e diretto verso la Campania: (1) Nicolas Andrade; (2) Filippo Berra; (3) Maxime Leverbe; (5) Ahmad Benali; (6) ...

