Piazza Affari poco mossa | i conti spingono Interpump

(Adnkronos) – Avvio di settimana in sostanziale parità per una Piazza Affari che si è trovata a fare i conti con le indicazioni negative in arrivo dalla Cina, dove i numeri macroeconomici certificano l'indebolimento dell'economia dovuto alle restrizioni anti-Covid, e con la revisione al ribasso delle stime di crescita da parte delle autorità europee. Secondo la Commissione europea, nel 2022 il Pil dei Paesi aderenti la moneta unica segnerà un +2,7% dal +4% stimato a febbraio, mentre il tasso di inflazione è atteso al 6,1%, dal 3,5% precedente. Per quanto riguarda l'Italia, nel 2022 il Pil dovrebbe segnare un +2,4%, contro il +4,1% del report di tre mesi fa. Sul Ftse Mib, che ha terminato a 24.033,05 punti (-0,06%), spicca il balzo di Interpump (+5,07%) a seguito della pubblicazione dei numeri trimestrali e del ...

