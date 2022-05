Mattarella è volato ad Abu Dhabi per rendere omaggio al defunto Khalifa bin Zayed Al Nahyan

(Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Una visita lampo di poco piu' di un'ora, quella del presidente della Repubblica, Sergio, già ripartito per l'Italia,oggi pomeriggio ad Abuper portare di persona le condoglianze per la scomparsa del presidente, morto venerdì scorso nella capitale della federazione monarchica. In un colloquio con il neo Presidente degli Emirati Arabi Uniti, sua altezza sceicco Mohammed binAl, Emiro di Abuha espresso il profondo cordoglio della Repubblica Italiana per la scomparsa dibinAl, presidente degli Emirati Arabi Uniti dal 2004 ma colpito da un grave ictus che lo ha tenuto lontano dalla scena pubblica dal 2014. Secondo ...

