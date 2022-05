Lotta alle mafie, all’ITI Lucarelli un presidio di Libera in memoria di Delcogliano e Iermano (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il sacrificio di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano resta impresso tra le mura dell’Istituto Tecnico Industriale “G.B. Lucarelli”. Per iniziativa dell’Associazione “Libera“, il presidio contro le mafie fondato da don Luigi Ciotti, da oggi i due beneventani caduti per mano delle Brigate Rosse in un agguato del 1982 in via Marina a Napoli sono ricordati in uno spazio del grande edificio scolastico al viale San Lorenzo di Benevento, come fu suggerito nel 2015 dalla compianta docente Benedetta Rotili, prematuramente scomparsa. L’idea è stata concretizzata, non avendo più avuto le forze per farlo la promotrice, dalle docenti Mariantonietta Tedino, Katia De Gennaro e Graziella Sorgente, con l’approvazione e l’appoggio della Preside ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il sacrificio di Raffaelee Aldoresta impresso tra le mura dell’Istituto Tecnico Industriale “G.B.”. Per iniziativa dell’Associazione ““, ilcontro lefondato da don Luigi Ciotti, da oggi i due beneventani caduti per mano delle Brigate Rosse in un agguato del 1982 in via Marina a Napoli sono ricordati in uno spazio del grande edificio scolastico al viale San Lorenzo di Benevento, come fu suggerito nel 2015 dalla compianta docente Benedetta Rotili, prematuramente scomparsa. L’idea è stata concretizzata, non avendo più avuto le forze per farlo la promotrice, ddocenti Mariantonietta Tedino, Katia De Gennaro e Graziella Sorgente, con l’approvazione e l’appoggio della Preside ...

