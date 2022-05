Juventus | Chiellini | ' Il viaggio non finisce qui | ma non so cosa mi aspetti'

Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo capitano della #Juventus dopo Giorgio #Chiellini sarà Leonardo #Bonucci ©???? - GoalItalia : Malinconia e sorrisi ?? La Juventus Stadium si prepara a salutare Dybala e Chiellini ?? - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? 4??2??3??1???? Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Rabiot; Bernard… - esprikueta : RT @ssporttr: Juventus'ta bir devrin sonu: Giorgio Chiellini! ?? @emregurkaynak @dorukeskin #JuventusLazio #SerieA - melinacugliari : RT @1BIANCONERO1997: LEGGENDA , UNO DEI PIÙ FORTI DELLA STORIA DI QUESTO CAZZO DI SPORT #Juventus #JuventusLazio #ChielliniDay #Chiellini h… -

Commenta per primo- Lazio è stata sbloccata da Dusan Vlahovic , che è tornato al gol nella sera d'addio die Dybala : una volta che il serbo ha messo la palla in rete, ha esultato portandosi le dita ...GiorgioTorino, 16 maggio 2022 - Giorgioè al passo d'addio con la. Quella contro la Lazio sarà l'ultima gara davanti al pubblico dell'Allianz Stadium per il difensore e capitano dei bianconeri, così come per Paulo Dybala ...A Roma si stanno svolgendo gli Internazionali di Tennis e qualche giocatore della Lazio ha approfittato dei giorni di (La Lazio Siamo Noi) La Juventus e lo Stadium preparano il saluto a Chiellini: il ...Sul proprio profilo Instagram, Mattia Perin ha voluto salutare Giorgio Chiellini prima dell'ultima partita del ... Standoti vicino ho capito cosa significhi realmente essere un giocatore della ...