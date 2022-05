Haaland freddo dal dischetto | guarda il suo l' ultimo gol col Dortmund

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il norvegese segna su rigore nel 2 - 1 ai danni dei berlinesi dell'Herta all'ultima in giallonero prima del passaggio al Manchester City

Advertising

gippu1 : Haaland padre si è ritirato nell'estate 2003. E' tornato di rado sulla questione, senza mai affondare la lama. Cert… -

Il norvegese segna su rigore nel 2 - 1 ai danni dei berlinesi dell'Herta all'ultima in giallonero prima del passaggio al Manchester CityTutto ciò che capita a Mino Raiola, il procuratore di Ibra, Pogba, Donnarumma,e Balotelli ... Ordina acqua e un piatto. Do le spalle alle strade, Mino Raiola si sporge di lato e comincia ...85 goal in 88 partite, due anni e mezzo intensi che lo hanno proiettato al top: il norvegese al Westfalenstadion ha trovato il posto giusto.