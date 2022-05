Grazie di tutto Pierluigi. Il saluto del presidio di Articolo 21 FVG (Di lunedì 16 maggio 2022) «Un grandissimo dolore ma anche tanta gratitudine per la sua testimonianza di vita, che diventa eredità preziosa ed impegnativa per ciascuno e ciascuna di noi: per chi ha avuto il dono di conoscerlo e di fare un pezzo di strada con lui, ma anche per chi avrà modo di incontrarlo attraverso le sue parole, le sue opere e i semi che continueranno a portare frutto.» Così Fabiana Martini, portavoce di , saluta don Pierluigi Di Piazza a nome del presidio regionale e di tutta l’associazione nazionale. Tra i tanti gesti di generosità, infatti, don Pierluigi aveva accettato un anno fa la presidenza del presidio regionale di Articolo 21, ricordando in quell’occasione che «un’informazione veritiera è indispensabile per costruire appunto informazione vera, consapevolezza, presa di posizione e azione perché le ... Leggi su udine20 (Di lunedì 16 maggio 2022) «Un grandissimo dolore ma anche tanta gratitudine per la sua testimonianza di vita, che diventa eredità preziosa ed impegnativa per ciascuno e ciascuna di noi: per chi ha avuto il dono di conoscerlo e di fare un pezzo di strada con lui, ma anche per chi avrà modo di incontrarlo attraverso le sue parole, le sue opere e i semi che continueranno a portare frutto.» Così Fabiana Martini, portavoce di , saluta donDi Piazza a nome delregionale e di tutta l’associazione nazionale. Tra i tanti gesti di generosità, infatti, donaveva accettato un anno fa la presidenza delregionale di21, ricordando in quell’occasione che «un’informazione veritiera è indispensabile per costruire appunto informazione vera, consapevolezza, presa di posizione e azione perché le ...

