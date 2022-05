Diletta Leotta fa una domanda e arriva la risposta assurda | Grazie e arrivederci

(Di lunedì 16 maggio 2022) Gian Piero Gasperini-Dazn, nervi tesi del tecnico nerazzurro dopo il k.o. per 2-0 di San Siro. E con il Milan a un passo dallo Scudetto — basta un solo punto al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo —, la sua Atalanta se la sta battendo per entrare in Europa League contro Lazio, Roma e Fiorentina. Ma la sconfitta contro i rossoneri complica i piani della Dea, che all'ultima di campionato, domenica prossima, affronterà l'Empoli, ma è sotto in classifica: Lazio 62, Roma 60, Fiorentina e Atalanta 59, con i Viola e i biancocelesti che devono ancora giocare i posticipi di lunedì 16 maggio rispettivamente contro Sampdoria (a Genova alle 18.30) e la Juve (a Torino alle 20.45). Gasp, ladellasugli arbitri lo fa spazientire - La Dea deve inseguire e rischia di rimanere fuori dalla seconda competizione europea più importante dopo ...

Advertising

pietroso : RT @assurdistan: Si allarga un appello mondiale. U2, Biden, Gal Gadot, I Muppets, Draghi, Erdogan, l'altro Erdogan, Macron, l'omino Michel… - ModernoAlex : RT @assurdistan: Si allarga un appello mondiale. U2, Biden, Gal Gadot, I Muppets, Draghi, Erdogan, l'altro Erdogan, Macron, l'omino Michel… - AntonioDonatoPa : RT @assurdistan: Si allarga un appello mondiale. U2, Biden, Gal Gadot, I Muppets, Draghi, Erdogan, l'altro Erdogan, Macron, l'omino Michel… - massitherock : RT @FMCROfficial: Se il goal di Theo Hernandez con l'Atalanta lo avesse fatto Barellino ci sarebbero speciali notturni di ore ed ore, marat… -

Succede anche questo, nel dopo partita di Milan - Atalanta. Gian Piero Gasperini , a una specifica domanda diconduttrice di DAZN, abbandona senza risposta l'intervista e si toglie l'auricolare per abbandonare i telespettatori e la perplessa presentatrice in attesa di una qualche replica. ...Nessuno vuole parlare con. Lei fa le domande e Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli se ne vanno. Al termine della partita tra Milan e Atalanta, vinta 2 - 0 dai rossoneri, l'allenatore nerazzurro si è presentato ...Imprevisto da non credere in diretta televisiva: l'allenatore dell'Atalanta abbandona i microfoni senza preavviso mentre la conduttrice stava per fare una domanda.Non vuole parlare di episodi arbitrali ma per completezza, mi sembrava giusto chiedergli se voleva parlare di quello relativo al primo gol del Milan, evidentemente non aveva voglia Al termine di Milan ...