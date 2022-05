Ci ha lasciati don Pierluigi Di Piazza (Di lunedì 16 maggio 2022) La Comunità parrocchiale di Zugliano e il Centro di Accoglienza e Promozione Culturale “Ernesto Balducci” con grande dolore annunciano che , parroco di “S. Michele Arcangelo” e fondatore del Centro. Come possiamo lasciarti andare Pierluigi, padre, fratello amatissimo, compagno di viaggio in questi lunghi anni vissuti al Centro Balducci, guida per le nostre coscienze? Ti siamo stati accanto, ti abbiamo seguito a volte con affanno perché la tua mente vivace, profonda, sempre attiva andava troppo veloce per noi, vedeva lontano. Con costanza e rigore hai costruito percorsi di pace, di giustizia e solidarietà, li hai condivisi con tante persone, hai fatto crescere il Centro Balducci da una intuizione nel lontano 1989 a una realtà conosciuta e apprezzata oggi in tutto il mondo per la sua accoglienza e per la sua forza di diffusione culturale. La tua vita, vissuta ... Leggi su udine20 (Di lunedì 16 maggio 2022) La Comunità parrocchiale di Zugliano e il Centro di Accoglienza e Promozione Culturale “Ernesto Balducci” con grande dolore annunciano che , parroco di “S. Michele Arcangelo” e fondatore del Centro. Come possiamo lasciarti andare, padre, fratello amatissimo, compagno di viaggio in questi lunghi anni vissuti al Centro Balducci, guida per le nostre coscienze? Ti siamo stati accanto, ti abbiamo seguito a volte con affanno perché la tua mente vivace, profonda, sempre attiva andava troppo veloce per noi, vedeva lontano. Con costanza e rigore hai costruito percorsi di pace, di giustizia e solidarietà, li hai condivisi con tante persone, hai fatto crescere il Centro Balducci da una intuizione nel lontano 1989 a una realtà conosciuta e apprezzata oggi in tutto il mondo per la sua accoglienza e per la sua forza di diffusione culturale. La tua vita, vissuta ...

