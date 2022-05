Cesara Buonamici si è sposata: tutti gli invitati (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo 24 anni di fidanzamento le nozze della giornalista Cesara Buonamici storico volto del TG5, come annunciato da qualche settimana, si è sposata. Finalmente direbbe qualcuno, perché il lieto evento è arrivato dopo 24 anni di fidanzamento. La giornalista Mediaset, 64 anni, ha sposato Joshua Kalman, 71. I due sono convolati a nozze con rito civile a Fiesole, in Toscana dove è nata la Buonamici. Leggi anche: Cesara Buonamici, dopo 24 anni di fidanzamento si sposa Il matrimonio ha avuto luogo sabato 14 maggio presso il Palazzo del Comune: a presiedere le nozze il sindaco di Fiesole. La stessa Buonamici ha anche postato una foto del suo abito, semplice e bianco. Stessa foto postata anche dal direttore del Tg 5 Clemente Mimun. pic.twitter.com/BY1ZRq8b0v — Clemente ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo 24 anni di fidanzamento le nozze della giornalistastorico volto del TG5, come annunciato da qualche settimana, si è. Finalmente direbbe qualcuno, perché il lieto evento è arrivato dopo 24 anni di fidanzamento. La giornalista Mediaset, 64 anni, ha sposato Joshua Kalman, 71. I due sono convolati a nozze con rito civile a Fiesole, in Toscana dove è nata la. Leggi anche:, dopo 24 anni di fidanzamento si sposa Il matrimonio ha avuto luogo sabato 14 maggio presso il Palazzo del Comune: a presiedere le nozze il sindaco di Fiesole. La stessaha anche postato una foto del suo abito, semplice e bianco. Stessa foto postata anche dal direttore del Tg 5 Clemente Mimun. pic.twitter.com/BY1ZRq8b0v — Clemente ...

Advertising

361_magazine : Le nozze della #Buonamici - reteversilia : Cesara Buonamici, nozze sulle colline di Fiesole. Si è sposata con Joshua Kalman - iltirreno : LE NOZZE - Cesare Buonamici ha sposato con rito civile il compagno di una vita, Joshua Kalman. Per la 'vera' festa… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Cesara Buonamici si è sposata (in bianco, con cambio di abito) - paoloangeloRF : Cesara Buonamici si è sposata (in bianco, con cambio di abito)- -