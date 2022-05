Brividi per Federica Panicucci, il racconto è sconvolgente: “Non riesco a crederci” [VIDEO] (Di lunedì 16 maggio 2022) Forte commozione nello studio di “Mattino 5”: Federica Panicucci raccoglie la testimonianza della moglie dell’ex calciatore. Federica Panicucci a Mattino 5 (fonte twitter)Come di consueto, anche oggi la conduttrice Federica Panicucci ha affrontato in diretta casi di cronaca e attualità nei blocchi a lei assegnati a “Mattino 5”. Gli ospiti più attesi erano certamente la moglie e il figlio dell’ex calciatore Stefano Tacconi, dal 23 aprile scorso ricoverato in ospedale a causa di un preoccupante malore. I fan dello sportivo sono rimasti per giorni con il fiato sospeso, in trepidante attesa di ricevere notizie circa le sue condizioni di salute. Federica Panicucci ha finalmente rivelato le reali condizioni cliniche di Tacconi, facendo luce su quanto ... Leggi su specialmag (Di lunedì 16 maggio 2022) Forte commozione nello studio di “Mattino 5”:raccoglie la testimonianza della moglie dell’ex calciatore.a Mattino 5 (fonte twitter)Come di consueto, anche oggi la conduttriceha affrontato in diretta casi di cronaca e attualità nei blocchi a lei assegnati a “Mattino 5”. Gli ospiti più attesi erano certamente la moglie e il figlio dell’ex calciatore Stefano Tacconi, dal 23 aprile scorso ricoverato in ospedale a causa di un preoccupante malore. I fan dello sportivo sono rimasti per giorni con il fiato sospeso, in trepidante attesa di ricevere notizie circa le sue condizioni di salute.ha finalmente rivelato le reali condizioni cliniche di Tacconi, facendo luce su quanto ...

Advertising

rtl1025 : ?? Si sono esibiti con #Brividi @Mahmood_Music e #Blanco sul palco dell'#Eurovision Song Contest. Il #PalaOlimpico i… - AmiciUfficiale : Una coreografia da brividi per Michele! Per votare per lui manda un sms al 477.000.0 indicando il suo nome o il cod… - trash_italiano : “Brividi”, di Mahmood e Blanco, riceve il premio per il miglior testo di quest’anno all’#Eurovision ???? Premio con… - LucaLan35367060 : @politics27171 @Inter Per colpa di quel calendario, abbiamo dovuto spremere i titolari, perché le riserve sono imba… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Chiellini da brividi: 'Grazie per aver dato senso al significato della parola sogno' - -