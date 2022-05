Audi A8 - Digital Matrix Led | su strada coi fari intelligenti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 16 maggio 2022) Da sempre, la A8 è il modello con cui l'porta al debutto le sue nuove tecnologie. Come nel 2013, quando l'ammiraglia ha introdotto in gamma iLed. Questia matrice di Led sfruttavano decine di diodi indipendenti per illuminare al meglio lasenza abbagliare gli altri automobilisti. Il progresso tecnologico, però, non si è fermato: oggi, la massima evoluzione dei sistemi di illuminazione dell'si chiamaLed. Al debutto nella loro ultima versione a giugno sulla A8 e a seguire sui modelli e-tron ed e-tron Sportback, questi gruppi ottici sono in grado di scomporre il fascio luminoso in "pixel" grazie a un chip composto da oltre un milione di microspecchi. Quest'ultimo garantisce un'illuminazione più uniforme e precisa, ma trasforma ...