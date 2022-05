Amber Heard: "Avevo un kit da trucco per coprire i lividi" (Di lunedì 16 maggio 2022) Amber Heard ha rivelato di aver avuto 'un kit da trucco per coprire i lividi' che portava sempre con se mentre era fidanzata, ed in seguito sposata, con l'ex marito Johnny Depp. Il processo nel tribunale di Farifax, in Virginia, continua ad imperversare e Amber Heard, durante la sua testimonianza di oggi, ha rivelato di aver avuto per anni un "kit da trucco per coprire i lividi" che era solita portarsi appresso durante la sua relazione con l'ex marito Johnny Depp. La Heard ha testimoniato che, al fine di coprire i lividi, i graffi e le cicatrici, usava un kit da trucco professionale in borsa, che lei chiamava il "kit delle botte". Amber ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022)ha rivelato di aver avuto 'un kit daper' che portava sempre con se mentre era fidanzata, ed in seguito sposata, con l'ex marito Johnny Depp. Il processo nel tribunale di Farifax, in Virginia, continua ad imperversare e, durante la sua testimonianza di oggi, ha rivelato di aver avuto per anni un "kit daper" che era solita portarsi appresso durante la sua relazione con l'ex marito Johnny Depp. Laha testimoniato che, al fine di, i graffi e le cicatrici, usava un kit daprofessionale in borsa, che lei chiamava il "kit delle botte"....

Advertising

97airohpue : RT @lisboaalmando: È sempre più evidente che Johnny non ha portato Amber Heard in tribunale per vincere la causa, ma perché il mondo vedess… - IlMarcheseBN : @cgestrii Se cerchi Amber Heard, trovi il tutorial su come piangere senza lacrimare! - versoblio : Comunque amber heard si è imbruttita un sacco - Marco_15_10 : ho appena scoperto che Amber heard ha 36 anni, ma quanto li porta male? mentire fa male alla salute #JusticeForJohnnyDepp - unpo_detabasco : RT @lisboaalmando: È sempre più evidente che Johnny non ha portato Amber Heard in tribunale per vincere la causa, ma perché il mondo vedess… -