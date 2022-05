Osimhen punta il bonus: potrebbe succedere già col Genoa, le cifre (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli ospiterà il Genoa al Maradona alle ore 15:00 per il trentasettesimo turno di Serie A. La partita sarà indubbiamente molto sentita da entrambe le parti. Il grifone infatti cercherà di raccogliere almeno un punto, pur sempre importante nella lotta salvezza. Gli azzurri invece saluteranno il loro capitano Lorenzo Insigne. Napoli Insigne (Getty Images)Non saranno però questi gli unici fili conduttori della gara. Partendo dal terzo posto da blindare e dall’ormai rotto gemellaggio, tanti temi guideranno i novanta minuti del Maradona. La Gazzetta dello Sport ne ha individuato un altro, riguardante Victor Osimhen. Il nigeriano è a quota 17 gol stagionali. Buon bottino, se si tiene conto delle numerose assenze e degli infortuni che hanno frenato il numero 9. La rosea però svela che Osimhen avrebbe, nel contratto, un accordo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli ospiterà ilal Maradona alle ore 15:00 per il trentasettesimo turno di Serie A. La partita sarà indubbiamente molto sentita da entrambe le parti. Il grifone infatti cercherà di raccogliere almeno un punto, pur sempre importante nella lotta salvezza. Gli azzurri invece saluteranno il loro capitano Lorenzo Insigne. Napoli Insigne (Getty Images)Non saranno però questi gli unici fili conduttori della gara. Partendo dal terzo posto da blindare e dall’ormai rotto gemellaggio, tanti temi guideranno i novanta minuti del Maradona. La Gazzetta dello Sport ne ha individuato un altro, riguardante Victor. Il nigeriano è a quota 17 gol stagionali. Buon bottino, se si tiene conto delle numerose assenze e degli infortuni che hanno frenato il numero 9. La rosea però svela cheavrebbe, nel contratto, un accordo ...

