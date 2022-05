Moto2, Mondiale 2022: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 15 maggio 2022) La classifica piloti del Mondiale 2022 di Moto2 aggiornata. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questo Mondiale nel campionato dei giovani? LA classifica Vietti 108 Ogura 92 Canet 89 Arbolino 70 A. Fernandez 69 Roberts 66 Chantra 61 Schrotter 57 Navarro 52 Bendsneyder 36 Lowes 35 Dixon 32 Alcoba 31 Beaubier 29 Arenas 29 Gonzalez 21 Acosta 20 Aldeguer 18 Baltus 15 Manzi 9 Fenati 7 Rodrigo 6 Zaccone 6 Dalla Porta 5 Ramirez 5 Salac 4 Kubo 4 Kelly 3 Corsi 0 van den Goorbergh 0 Antonelli 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ladeldi. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questonel campionato dei giovani? LAVietti 108 Ogura 92 Canet 89 Arbolino 70 A. Fernandez 69 Roberts 66 Chantra 61 Schrotter 57 Navarro 52 Bendsneyder 36 Lowes 35 Dixon 32 Alcoba 31 Beaubier 29 Arenas 29 Gonzalez 21 Acosta 20 Aldeguer 18 Baltus 15 Manzi 9 Fenati 7 Rodrigo 6 Zaccone 6 Dalla Porta 5 Ramirez 5 Salac 4 Kubo 4 Kelly 3 Corsi 0 van den Goorbergh 0 Antonelli 0 SportFace.

