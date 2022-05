Joe Bastianich: «L'ambizione tiene giovani» (Di domenica 15 maggio 2022) Tra il podcast Wine Heroes, il programma di Sky Arte Good Morning Italia e l'impegno a Le Iene, Joe Bastianich ha energie da vendere e, in questa intervista, ci rivela il suo segreto Leggi su vanityfair (Di domenica 15 maggio 2022) Tra il podcast Wine Heroes, il programma di Sky Arte Good Morning Italia e l'impegno a Le Iene, Joeha energie da vendere e, in questa intervista, ci rivela il suo segreto

Advertising

MixsinPaolo : RT @miroosan_: Grazie per i punti dall’Albania, Joe Bastianich #Eurovision #EscIta2022 - miroosan_ : Grazie per i punti dall’Albania, Joe Bastianich #Eurovision #EscIta2022 - GabbanelliGiada : Grandioso Joe Bastianich albanese, grazie per i 12 punti ?? #Eurovision - lalunatica21 : MA CHE CI FA JOE BASTIANICH IN ALBANIA? #ESC2022 #ESCita #Eurovision2022 #Eurovision - BloodyhellAbby : Il Joe Bastianich albanese non ci ha traditi ?? #Eurovision -