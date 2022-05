Conte: “Il Sud deve essere il volano per la crescita dell’intero Paese” (Di domenica 15 maggio 2022) SORRENTO – “Il Sud deve essere il volano per la crescita dell’intero Paese”. Ne è convinto l’ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di queste importanti tematiche intervenendo ieri a ‘Verso Sud’, evento del Forum Ambrosetti che si è tenuto a Sorrento. Al centro di questa manifestazione pubblica c’è stata la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo. Tra i partecipanti, la ministra per il Sud Mara Carfagna, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, il capo del governo Mario Draghi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) SORRENTO – “Il Sudilper la”. Ne è convinto l’ex premier Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di queste importanti tematiche intervenendo ieri a ‘Verso Sud’, evento del Forum Ambrosetti che si è tenuto a Sorrento. Al centro di questa manifestazione pubblica c’è stata la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo. Tra i partecipanti, la ministra per il Sud Mara Carfagna, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, il capo del governo Mario Draghi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'articolo L'Opinionista.

